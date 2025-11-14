Finalistas na última edição da NBA, os Indiana Pacers vivem um arranque de temporada para esquecer, em 2025/2026. Em Phoenix, sofreram a 11.ª derrota (a sexta consecutiva) nos 12 encontros que já disputaram esta época.

Os Suns, que vão em cinco triunfos seguidos na prova, tiveram em Devin Booker (33 pontos) e Dillon Brooks (32) as suas principais figuras, num jogo que controlaram por completo e venceram por 133-98. Nos Pacers destacaram-se Andrew Nembhard (21 pontos) e Pascal Siakam (19).

Em Salt Lake City, Jalen Johnson viveu uma das melhores noites da sua vida, tendo contribuído de forma decisiva para o triunfo dos Atlanta Hawks frente aos Utah Jazz (132-122) com o terceiro triplo-duplo da carreira, no qual bateu o máximo pessoal de pontos, ressaltos, assistências e desarmes de lançamento (31 pontos, 18 ressaltos, 14 assistências e sete desarmes).

Ainda nos Haws, que converteram 24 triplos, um recorde na atual edição da NBA, Onyeka Okongwu fixou um novo máximo de pontos na carreira, 32, aos quais juntou 11 ressaltos.

Esses registos ofuscaram os 40 pontos do finlandês Lauri Markkanen, dos Jazz, que converteu 15 dos 25 lançamentos tentados ao longo da partida.

Destaque ainda para a vitória dos Toronto Raptors no pavilhão dos Cleveland Cavaliers (126-113), com Scottie Barnes em evidência (28 pontos, 10 ressaltos e oito assistências). O melhor marcador do encontro foi, no entanto, Donovan Mitchell, dos Cavaliers, com 31 pontos.