Os Boston Celtics venceram na madrugada desta terça-feira os Sacramento Kings por 95-113.

Os campeões da NBA dominaram toda a partida tendo vencido os quatro períodos [29-30, 22-26, 27-32 e 17-25], tendo a maior diferença no marcador sido registada já no último parcial quando os Celtics venciam por 22 pontos à maior [87-109].

A partida ficou marcada pela lesão de Jason Tatum, estrela da equipa, num lance com Domantas Sabonis no terceiro período quando caiu sobre o lituano e torceu o pé. Tatum ainda converteu os lances-livres a que teve direito antes de se encaminhar para os balneários.

Depois de falhar a última partida, Neemias Queta voltou à ação mas por pouco tempo. O poste luso participou em apenas um minuto e 12 segundos do encontro. No entanto, foi o suficiente para contribuir com dois pontos e dois ressaltos.

Nas restantes partidas desta madrugada o destaque vai para a terceira derrota consecutiva dos Lakers de LeBron James, Doncic e companhia.

A equipa de Los Angeles perdeu com os Orlando Magic por 118-96 e nem os 32 pontos do base esloveno ou os 24 do astro americano foram suficientes para evitar o desaire.

Os Lakers estão no quinto posto da conferência oeste, sem ainda terem garantido um lugar nos Playoffs.

Resultados da madrugada desta terça-feira:

New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers, 112-99

Denver Nuggets - Chicago Bulls, 119-129

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks, 108-106

Sacramento Kings - Boston Celtics, 95-113

Orlando Magic - LA Lakers, 118-106

Washington Wizzards - Toronto Raptors, 104-112

Brooklyn Nets - Dallas Mavericks, 101-120