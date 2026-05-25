NBA: Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic têm nota máxima no cinco do ano
Cade Cunningham, Luka Doncic e Victor Wembanyama completam a equipa ideal desta temporada
O cinco ideal da temporada 2025/2026 da NBA é composto por Shai Gilgeous-Alexander [Oklahoma City Thunder], Cade Cunningham [Detroit Pistons], Luka Doncic [Los Angeles Lakers], Nikola Jokic [Denver Nuggets] e Victor Wembanyama [San Antonio Spurs].
The 2025-26 Kia All-NBA First Team:— NBA Communications (@NBAPR) May 24, 2026
▪️ Cade Cunningham, @DetroitPistons
▪️ Luka Dončić, @Lakers
▪️ Shai Gilgeous-Alexander, @okcthunder
▪️ Nikola Jokić, @nuggets
▪️ Victor Wembanyama, @spurs pic.twitter.com/tGjHUx2qQi
A eleição resultou das escolhas de um painel de 100 votantes, que atribuiu pontos [cinco, três ou um] aos três basquetebolistas que, no seu entender, mais se destacaram ao longo da temporada, de entre aqueles que constavam na lista final de candidatos.
Os mais votados foram distribuídos por três equipas distintas.
No melhor cinco, só Gilgeous-Alexander, eleito o MVP da fase regular da NBA, e Jokic receberam a totalidade dos votos, enquanto Victor Wembanyama falhou o pleno por apenas dois.
Luka Doncic terminou a fase regular da prova com a melhor média de pontos [33,5 por jogo], Jokic foi o único atleta com médias de triplo-duplo [27,7 pontos, 12,9 ressaltos e 10,7 assistências por jogo] e Wembanyama foi eleito o melhor defesa do ano.
A segunda equipa é composta por Jaylen Brown [Boston Celtics], Jalen Brunson [New York Knicks], Kevin Durant [Houston Rockets], Kawhi Leonard [Los Angeles Clippers] e Donovan Mitchell [Cleveland Cavaliers], enquanto a terceira equipa conta com Tyrese Maxey [Philadelphia 76ers], Jamal Murray [Denver Nuggets], Jalen Johnson [Atlanta Hawks], Chet Holmgren [Oklahoma City Thunder] e Jalen Duren [Detroit Pistons].
A global media panel of 100 voters selected the 2025-26 Kia All-NBA Team.
— NBA Communications (@NBAPR) May 24, 2026