Os New York Knicks viram a série de nove vitórias seguidas chegar ao fim com a derrota desta segunda-feira com os Phoenix Suns, por 118-110.

Devin Booker, com 33 pontos, Mikal Bridges com 21 e Chris Paul, com 20, foram os destaques da noite.

Os Washington Wizards também viram sua sequência de oito vitórias seguidas chegar ao fim, ao perderem com os San Antonio Spurs por 146-143 no tempo extra.

DeMar DeRozan, com um duplo duplo de 37 pontos e dez assistências, foi o destaque dos Spurs.

Bradley Beal, com 45 pontos, e Russell Westbrook, que fez um triplo duplo de 22 pontos, 13 ressaltos e 14 assistências, foram os melhores dos Wizards.

Noutro jogo da noite, os Los Angeles Lakers sofreram, mas conseguiram voltar às vitórias após três derrotas seguidas, ao derrotarem os Orlando Magic por 114-103.

Ainda sem o lesionado LeBron James, Dennis Schroder foi o melhor marcador com 21 pontos e Anthony Davis marcou 18 pontos e fez oito ressaltos naquele que foi o terceiro jogo após a longa paragem.

Resultados:

Detroit Pistons - Atlanta Hawks, 100 - 86

LA Lakers-Orlando Magic, 114-103

Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder, 121 - 90

San Antonio Spurs-Washington Wizards, 146-143 (a.p.)

Phoenix Suns-New York Knicks, 118-110

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers, 112 - 96

Chicago Bulls- Miami Heat, 110-102

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz, 105 - 104

New Orleans Pelicans - LA Clippers, 120 - 103

Denver Nuggets - Memphis Grizzlies, 120 - 96

Sacramento Kings - Dallas Mavericks, 113 - 106