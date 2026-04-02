Pelo segundo encontro consecutivo, o francês Victor Wembanyama, poste dos San Antonio Spurs, superou a barreira dos 40 pontos e dos 15 ressaltos, tornando-se no jogador mais jovem da história da NBA a consegui-lo.

O feito foi alcançado no décimo triunfo consecutivo (o 26.º nos últimos 28 jogos) dos Spurs na fase regular da prova, no pavilhão dos Golden State Warriors, que derrotaram por 127-113.

Wembanyama, que vinha de uma exibição de luxo frente aos Chicago Bulls (41 pontos e 16 ressaltos), voltou a atingir os 41 pontos em San Francisco, aos quais juntou 18 ressaltos, três assistências e três desarmes de lançamento.

No próximo sábado, os San Antonio Spurs defrontam os Denver Nuggets, onde está outro dos “monstros” da atualidade na NBA, Nikola Jokic.

O poste sérvio somou, na última madrugada, o 196.º triplo-duplo em jogos da fase regular (15 pontos, 17 ressaltos e 12 assistências) no triunfo de Denver frente aos Utah Jazz por 130-117.

Desse modo, Jokic juntou-se a Russel Westbrook como os únicos dois jogadores na história da NBA a conseguirem médias de triplos-duplos em mais do que uma temporada. O jogador sérvio fê-lo pela segunda vez, o base norte-americano conseguiu-o em quatro anos.