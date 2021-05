Russell Westbrook entrou para a história da NBA ao tornar-se no primeiro basquetebolista da história da competição a atingir a marca de cinco triplos-duplos com mais de 20 assistências.

O base dos Washington Wizards deixou para trás o histórico Magic Johnson e Rajon Rondo. Westbrook terminou o jogo com os Indiana Pacers (vitória por 154-141) com 14 pontos, 24 assistências e 21 ressaltos.

Também na noite desta segunda-feira, os Los Angeles Lakers puseram um travão numa série negativa com seis derrotas em sete jogos e venceram os Denver Nuggets por 93-89.

Sem LeBron James, que terá sido poupado depois de ter regressado à competição após lesão que o deixou de fora 20 jogos, os campeões em título fizeram-se valer da preponderância de Anthony Davis, que anotou 25 pontos. Nikola Jokic, estrela dos Nuggets, voltou a exibir-se a nível elevado, mas os 32 pontos e nove ressaltos não foram suficientes conduzir a equipa do Colorado à vitória.

Assim, os Lakers, em risco de falhar o acesso direto aos playoffs e de terem de jogar um play-in (entre o 7.º, 8.º 9.º e 10.º da Conferência), estão agora no quinto lugar da Conferência Oeste.

Num dos outros jogos do dia, os Golden State Warriors venceram com autoridade os New Orleans Pelicans pro 123-108. Stephen Curry anotou oito triplos e só parou nos 41 pontos. A estrela da equipa de Oakland foi bem secundada por Draymond Green, que saiu de cena com um triplo-duplo: 10 pontos, 13 ressaltos e 15 assistências.

Destaque ainda para os triunfos do Utah Jazz (sobre os Spurs por 110-99) e dos Philadelphia 76ers (sobre os Bulls por 106-94). As duas equipas lideram as Conferências Oeste e Este, respetivamente.