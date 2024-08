Na manhã desta quinta-feira, à margem de um evento publicitário na Doca do Espanhol, em Lisboa, Neemias Queta fez o balanço da época de estreia pelos Boston Celtics. Aos 25 anos, o poste português aponta ao bicampeonato na NBA.

«Tenho sentido muito apoio desde que cheguei. Ser campeão em Boston é uma sensação indescritível e tenho de estar agradecido. Estou muito feliz pelo feito de ter sido campeão tão cedo na minha carreira. É de louvar e é tentar pensar já no próximo», começou por referir, em declarações aos jornalistas.

Transferido para o «Verdão» há um ano, proveniente dos Sacramento Kings – onde se estreou na NBA – Queta salientou a relação com o «coach» Joe Mazzulla, ainda que ambicionasse jogar de forma mais regular.

«Foi um ano muito bom para mim. [O treinador] Foi-me dando dicas do que queria que fizesse, sempre me deu segurança e muita liberdade para jogar. A maneira como ele consegue concentrar todos para o mesmo objetivo é algo que não se vê muitas vezes. Facilita o nosso trabalho e, com o passar do tempo, tem tudo para melhorar», analisou.

Depois de participar em 31 partidas pelos Celtics – e outras 16 pela equipa satélite – o internacional português espera «um pouco mais do mesmo» para 2024/25.

«Vamos continuar a evoluir. É esse o objetivo [revalidar o título]. Estamos contentes e temos equipa para ganhar de novo», atirou.

Questionado sobre os Jogos Olímpicos – onde participam os colegas Jayson Tatum, Derrick White e Jrue Holiday, pelos Estados Unidos – Neemias Queta aponta ao favorito, o candidato ao quinto título olímpico consecutivo.

«[Os EUA] São a equipa com mais estrelas e mais bem treinada em teoria. Então, são os favoritos», anotou.

Formado entre o Barreirense e o Benfica, Neemias Queta estreou-se como sénior na época 2017/18, pelas águias, antes de rumar ao basquetebol universitário norte-americano.