O presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol não tem dúvidas de que a presença de Neemias Queta na NBA vai ajudar a fazer crescer a modalidade em Portugal.

«Os mais jovens, a começar pelos mais pequeninos, têm agora uma referência, uma figura icónica que se separa de todas as outras por ser o primeiro português na NBA. E àqueles que já estão na modalidade e que acompanham o jogo com mais proximidade, passa-lhes agora pela cabeça um dia serem jogadores muito importantes. O Neemias abriu a porta desse sonho que deixou de ser sonho. É uma realidade e os nossos jovens podem de facto acreditar e fazer aquilo que ele transmite aos outros, que é preciso perseverança, trabalho quotidiano e nunca perder a ambição», disse Manuel Fernandes em declarações ao Maisfutebol à margem de um evento promovido pelo patrocinador das ligas masculina e feminina de basquetebol, apontando ao legado que o jovem basquetebolista de 22 anos poderá deixar.

O dirigente apresentou dados frescos desse impacto ao nível do crescimento das audiências em Portugal. «De julho a novembro do ano passado, as inscrições no canal da NBA em Portugal aumentaram 21 por cento, o que tem um significado impactante.»

Manuel Fernandes lembra que Portugal já teve outra grande referência no basquetebol: Ticha Penicheiro, que jogou mais de uma década na WNBA e chegou, inclusive, a ser campeã e All-Star. «A Ticha é outro fenómeno. Quando foi para a NBA, já era jogadora da nossa seleção sénior aos 17 anos. E já era uma figura que era querida por toda a Europa para jogar. E isto é bom porque dá alguma autoestima aos jogadores. Mas faltava-nos essa referência masculina que agora temos», rematou.