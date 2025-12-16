Basquetebol
Há 1h e 5min
OFICIAL: Axel Toupane de saída do basquetebol do FC Porto
Extremo francês de 33 anos ao clube em agosto deste ano
DIM
Extremo francês de 33 anos ao clube em agosto deste ano
DIM
O FC Porto anunciou a saída de mais um jogador da equipa de basquetebol, desta feita Axel Toupane.
Tal como o Maisfutebol já tinha adiantado, o plantel azul e branco está a sofrer uma revolução e a saída do extremo francês surge no âmbito dessa decisão. Com um total de dez jogos pelo FC Porto, conseguiu uma média de dez pontos, quatro ressaltos e duas assistências por encontro.
Através de uma curta nota deixada no site oficial, o clube refere que o atleta de 33 anos já não faz parte do plantel principal e deseja-lhe as «melhores felicidades» para o futuro.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS