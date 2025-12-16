O FC Porto anunciou a saída de mais um jogador da equipa de basquetebol, desta feita Axel Toupane.

Tal como o Maisfutebol já tinha adiantado, o plantel azul e branco está a sofrer uma revolução e a saída do extremo francês surge no âmbito dessa decisão. Com um total de dez jogos pelo FC Porto, conseguiu uma média de dez pontos, quatro ressaltos e duas assistências por encontro.

Através de uma curta nota deixada no site oficial, o clube refere que o atleta de 33 anos já não faz parte do plantel principal e deseja-lhe as «melhores felicidades» para o futuro.

