O FC Porto oficializou esta terça-feira a contratação de Cornelius Hudson, extremo norte-americano que conhece bem o basquetebol português.

O jogador de 31 anos, que mede 2,01 metros, foi o melhor marcador da fase regular da Liga em 2023/24, quando representou o V. Guimarães, e assina agora até ao final da temporada.

Hudson dividiu a formação universitária entre Wake Forest e Angelo State, antes de iniciar a carreira profissional no Canadá, pelos Sudbury Five. Seguiram-se passagens por Luxemburgo, Sérvia, Bulgária e Roménia até chegar a Portugal, onde se destacou em Guimarães.

Pelos vimaranenses, o extremo somou 29 jogos com médias de 21 pontos, 6,8 ressaltos e ainda 2,6 assistências. Em 2024 mudou-se para o CS Vâlcea 1924, da Roménia, clube com o qual disputou a FIBA Europe Cup esta época.