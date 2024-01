O Sporting anunciou a contratação de Marvin Clark Jr, tal como o Maisfutebol avançou em tempo oportuno.

O extremo norte-americano de 29 anos regressa a Portugal meio ano depois de ter deixado o FC Porto, onde esteve na época 2022/23 com médias de 11 pontos e cinco ressaltos em 25 jogos.

Marvin Clark Jr. ocupa a quinta vaga de atletas estrangeiros na equipa de Pedro Nuno Monteiro, que lidera a fase regular do campeonato com 20 pontos, mais um do que Benfica e FC Porto, sendo que os dragões têm menos um jogo realizado.