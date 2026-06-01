A caminho dos 33 anos, Travante Williams vai continuar em França, mas ao serviço do Roanne, que recentemente conquistou a segunda divisão. Nesta época, o internacional português – nascido no Alaska em julho de 1993 – representou o Le Mans, atingindo o “Main Round” da Champions e os “quartos” do campeonato, além de perder a final da Taça e Supertaça de França.

Na ribalta desde 2017, o extremo passou por Oliveirense e Sporting até 2023, seguindo-se passagens pela primeira divisão de Espanha (Manresa) e Roménia (Oradea).

Por agora, Travante centra atenções na primeira fase de qualificação para o Mundial 2027. Portugal recebe o Montenegro em Matosinhos a 2 de julho e visita a Grécia a 5 do mesmo mês. A Seleção está a uma vitória de assegurar o acesso à segunda fase de qualificação.