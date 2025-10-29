O FC Porto anunciou esta quarta-feira que chegou ao fim a ligação com o basquetebolista Marko Filipovity.

Num breve comunicado no site oficial, os dragões desejam «as maiores felicidades para o futuro» ao extremo húngaro.

Filipovity chegou ao FC Porto em julho deste ano, proveniente do Alba Fehérvár, e representou os dragões em seis partidas, com médias de seis pontos por jogo, 0.2 assistências e cerca de três ressaltos por encontro.

De recordar, o FC Porto reforçou-se recentemente com o extremo norte-americano Allen Flanigan.

