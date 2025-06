Foi mais difícil do que muitos imaginariam à partida para a final, mas os Oklahoma City Thunder garantiram mesmo o título de campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) pela primeira vez na sua história.

Melhor equipa da fase regular da prova, os City Thunder só conseguiram superar os Indiana Pacers no sétimo jogo da final, que venceram por 103-91, numa partida marcada pela lesão da estrela dos Pacers, Tyrese Haliburton, ainda no primeiro período.

Ainda assim, a equipa do Indiana chegou ao intervalo na frente do marcador (48-47), mas caiu com estrondo no terceiro parcial (34-20), vendo o sonho do título esfumar-se aí.

Shai Gilgeous-Alexander, com 29 pontos e 12 assistências no jogo decisivo, foi o MVP da final, depois de já ter sido o atleta mais valioso da fase regular da NBA.

Oklahoma festeja o primeiro título de campeão da prova, tornando-se no sétimo vencedor diferente da Liga norte-americana de basquetebol nos últimos sete anos.