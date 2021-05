Os Indiana Pacers impuseram no sábado a mais pesada derrota a uma equipa anfitriã da NBA, ao vencerem os Oklahoma Thunder por 57 pontos de diferença (152-95).

A juntar a este feito, os Pacers alcançaram ainda o seu recorde de pontos num só jogo (152) e detêm agora a marca da maior vantagem ao longo de um jogo na presente temporada, quando chegaram a liderar por 67 pontos (149-82), superando os 61 pontos que estavam na posse dos Toronto Raptors no desafio frente aos Golden State Warriors. A maior diferença final num jogo é de 68.

A juntar aos dados da equipa, o lituano Domantas Sabonis tornou-se no primeiro jogador a alcançar um triplo-duplo com 20 pontos ou mais ao intervalo, com uma marca de 22 pontos, 11 ressaltos e 11 assistências, num jogo em que terminou com um total de 26 pontos, 19 ressaltos e 14 assistências.

A vitória permitiu à equipa de Indiana conservar o nono lugar no este, logo atrás dos Charlotte Hornets, que derrotaram os Detroit Pistons 107-94.

Os Dallas Mavericks venceram os Washington Wizards, por 125-124, com Luka Doncic a ser o protagonista de um jogo que só foi decidido nos instantes finais.

Doncic terminou o jogo com um triplo duplo de 31 pontos, 20 assistências e 12 ressaltos. O esloveno estabeleceu a melhor marca da carreira em assistências e tornou-se no segundo jogador da NBA a chegar mais rápido aos 35 triplos duplos (conseguiu o feito em 190 jogos)

Mais rápido do que Doncic, só Oscar Robertson, que chegou aos 35 triplos duplos em 82 jogos. O segundo mais rápido tinha sido Magic Johnson, em 204 jogos, mas foi agora ultrapassado.

Os Warriors impuseram-se aos Houston Rockets (113-87) e subiram a nono, em detrimento dos San Antonio Spurs, aproximando-se do oitavo lugar, ainda ocupado pelos Memphis Grizzlies, derrotados em Orlando pelos Magic (112-111).

Depois de na sexta-feira terem perdido a liderança do oeste para os Phonix Suns, os Utah Jazz recuperaram no sábado o primeiro posto, ao desembaraçarem-se de uns voluntariosos Toronto Raptors por 106-102.