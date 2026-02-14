O basquetebol português está de luto, após a morte de Elsio Capepa, atleta do Pinhalnovense que perdeu a vida com apenas 22 anos.

Através das redes sociais, o clube de Pinhal Novo deixou uma nota de pesar pelo falecimento do jovem basquetebolista, que fez toda a formação no Galitos antes de atingir o nível de sénior.

Ambos os clubes endereçam as sentidas condolências à família e amigos de Elsio Capepa, destacando um exemplo de «humildade e dedicação», um «excelente companheiro», estimado por colegas, treinadores e todos aqueles que com ele conviveram.

Leia aqui as notas de pesar do Pinhalnovense e do Galitos: