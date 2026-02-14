Basquetebol
Pinhalnovense de luto: basquetebolista morre aos 22 anos
Elsio Capepa fez formação no Galitos antes de se mudar para o clube de Pinhal Novo
O basquetebol português está de luto, após a morte de Elsio Capepa, atleta do Pinhalnovense que perdeu a vida com apenas 22 anos.
Através das redes sociais, o clube de Pinhal Novo deixou uma nota de pesar pelo falecimento do jovem basquetebolista, que fez toda a formação no Galitos antes de atingir o nível de sénior.
Ambos os clubes endereçam as sentidas condolências à família e amigos de Elsio Capepa, destacando um exemplo de «humildade e dedicação», um «excelente companheiro», estimado por colegas, treinadores e todos aqueles que com ele conviveram.
Leia aqui as notas de pesar do Pinhalnovense e do Galitos:
