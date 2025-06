A Seleção portuguesa de basquetebol feminino garantiu este domingo o primeiro triunfo no EuroBasket 2025, ao derrotar Montenegro por 63-49 em Brno, na Chéquia.

Num duelo pelo terceiro lugar do Grupo C, as portuguesas mostraram superioridade desde cedo, chegando ao intervalo com uma vantagem de 30-24 e mantendo o controlo até ao som da buzina no final do último quarto com os parciais de 11-14, 13-16, 12-18 e 13-15.

Depois dos revezes frente à Bélgica (atual campeã europeia) e Chéquia (anfitriã do grupo), Portugal encontrou no embate com Montenegro a oportunidade para fechar a fase de grupos com um triunfo. A equipa lusa, que já estava eliminada da fase final antes deste jogo, garantiu o terceiro lugar do grupo, deixando Montenegro no último posto.

Enquanto Portugal termina a sua participação, Bélgica e República Checa seguem para a fase final em Atenas. As belgas confirmaram o primeiro lugar do grupo ao vencer hoje as anfitriãs por 72-70 num jogo disputado até ao último segundo.