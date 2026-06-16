Queta falha convocatória: «Não queremos prejudicar a negociação com os Celtics»
Mário Gomes explicou as ausências do poste antes da próxima janela de qualificação para o Mundial
Mário Gomes explicou as ausências do poste antes da próxima janela de qualificação para o Mundial
A Seleção Nacional masculina de basquetebol iniciou a preparação para a próxima janela de qualificação para o Mundial com duas ausências de peso. Neemias Queta e Diogo Gameiro ficaram fora das escolhas de Mário Gomes, que esclareceu os motivos em conferência de imprensa.
Sobre Neemias Queta, o selecionador revelou que a ausência está relacionada com a situação contratual do poste português na NBA.
«O Neemias estava na pré-convocatória e não está na convocatória porque está em processo negocial do seu contrato com os Celtics. Não queremos correr riscos de prejudicar esse processo negocial se ele tiver algum azar», explicou Mário Gomes, acrescentando que a decisão foi tomada em conjunto com os representantes do jogador.
Apesar das baixas, o selecionador manteve intacta a ambição para a campanha de qualificação.
«O nosso objetivo é chegar ao Qatar. Para chegar lá todos os jogos contam, mas na prática só conta um, que é o próximo», referiu, apontando já ao encontro de 2 de julho.
Portugal prepara a janela com um grupo de 14 jogadores e realizará ainda dois jogos particulares frente à Suíça.