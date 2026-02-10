O adepto do Sporting, que foi acusado de ter proferido insultos racistas a basquetebolistas do FC Porto, ficou proibido de entrar em recintos desportivos, informou a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

O sucedido aconteceu na casa do Sporting, o Pavilhão João Rocha, num jogo entre os leões e os dragões de basquetebol. O homem de 77 anos, que reside em Lisboa, foi identificado pela Polícia de Segurança Pública (PSP). A medida cautelar decretada pela APCVD vigora até ao final do processo de contraordenação.

Em caso de ser condenado, será sancionado com uma coima entre 1750 e 50 mil euros, bem como a proibição de acesso a recintos desportivos por um período até três anos.

O incidente, recorde-se, foi prontamente denunciando pelo FC Porto. O Sporting, por sua vez, reagiu também com rapidez, repudiando a situação.