O treinador de basquetebol do Sporting, Luís Magalhães, em declarações na conferência de imprensa após os leões terem conquistado o campeonato nacional da modalidade, frente ao FC Porto:

«Sinto uma emoção muito grande por toda esta gente. É o culminar de um trabalho de dois anos com um prémio merecido. Fizemos tudo para merecer este título, que foi conquistado numa final muito equilibrada, como hoje, mais uma vez, ficou demonstrado. As minhas palavras nesta altura vão para todos os jogadores, que trabalharam muito e se entregaram de corpo e alma ao Sporting.

Este era o sonho do meu irmão, que já faleceu. Ele era do Sporting e tinha o sonho de me ver aqui. É um título especial também por esse motivo. Tinha-me retirado, mas o Sporting convidou-me e o meu sobrinho empurrou-me para aqui, para realizar esse sonho do meu irmão. Hoje é um dia muito feliz.

Qualquer equipa podia ter ganho e não vou comentar a polémica da arbitragem. No final, creio que fomos mais consistentes e ganhámos bem. Espero sempre ganhar e a vitória aparecer no último segundo não foi uma surpresa.»