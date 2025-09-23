Face à participação do FC Porto na qualificação para a Liga dos Campeões, a Supertaça foi adiada para 21 de dezembro, apurou o Maisfutebol. De recordar que os dragões venceram os húngaros do Falco Szombathely (83-79), mas acabaram eliminados na segunda e antepenúltima pré-eliminatória, às mãos franceses do Élan Chalon (100-79). Enquanto os comandados de Fernando Sá seguem para Taça Europa da FIBA, o Benfica – que venceu nas pré-eliminatórias da Champions entre 2022 e 2024 – foi brindado com acesso direto à fase de grupos.

Desta forma, e ao contrário do habitual, a Supertaça – ainda sem pavilhão escolhido – não vai inaugurar o calendário competitivo no quadro masculino. A primeira jornada do campeonato está agendada para 4 e 5 de outubro. Os dragões – detentores de Supertaça e Taça de Portugal – recebem o “vizinho” Vasco da Gama, enquanto as águias – tetracampeãs em título – recebem a Oliveirense.

No que diz respeito à Supertaça, o FC Porto levou a melhor sobre o Benfica há um ano, em Sines (97-93), terminando o jejum que durava desde 2019. As águias disputam este troféu, de forma consecutiva, desde 2022, tendo perdido com Sporting e FC Porto, e levado a melhor sobre o Imortal em 2023. Os comandados de Norberto Alves dominam a contagem neste palmarés, com 15 Supertaças, mais sete face aos dragões.

No quadro feminino, a Supertaça está agendada para sábado (17 horas), no Barreiro, com o Benfica (bicampeão nacional) a medir forças com o Quinta dos Lombos, detentor da Taça de Portugal. As águias procuram a segunda Supertaça consecutiva – igualando o feito de 2022 – enquanto o emblema de Carcavelos ambiciona igualar as rivais e atingir a terceira Supertaça.

