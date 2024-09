O FC Porto conquistou este sábado a Supertaça de basquetebol, no Pavilhão Multiusos de Sines, ao bater o Benfica, por 97-93, num jogo intenso que assinalou o arranque da nova temporada. Os encarnados, tricampeões nacionais e detentores do troféu, partiam como favoritos para este jogo, mas a verdade é que a equipa do Dragão, assim que chegou à vantagem, esteve quase sempre na frente e só tremeu no final do último quarto. O jogo só ficou resolvido no prolongamento.

A equipa de Norberto Alves ganhou vantagem nos primeiros instantes da partida, depois de um triplo de José Barbosa, mas o FC Porto chegou ao final do primeiro período já em vantagem (23-22) e, com um Max Landis inspirado, seguiu sempre no comando, num jogo intenso, com o Benfica a não permitir que os rivais se distanciassem. O intervalo chegou ainda com o resultado muito equilibrado, novamente com o FC Porto na frente (46-44).

O Benfica ainda chegou a empatar no terceiro período (50-50), mas a equipa do Dragão voltou a fechar o terceiro período em vantagem, neste caso por 67-63.

O FC Porto voltou a descolar no último período, chegou a ter uma vantagem de cinco pontos (75-70), mas o Benfica voltou a empatar o jogo e, nos últimos três minutos, passou mesmo para a frente do marcador. Os últimos segundos do último quarto foram de tirar a respiração e, a 13 segundos do apito, o Benfica vencia por 84-80, mas o FC Porto, com um triplo de Landis e um lançamento de Miguel Queiroz ainda conseguiu empatar e levou o jogo para prolongamento.

Na etapa complementar, o FC Porto voltou a descolar e acabou por reclamar o troféu, com uma vitória por 97-93.

O FC Porto conquistou, assim, à sua oitava Supertaça, igualando a Ovarense no segundo posto das equipas mais tituladas, enquanto o Benfica continua a liderar destacado o palmarés, com um total de títulos.

Supertaça feminina: Benfica bate GDESSA Barreiro e soma terceiro troféu

Na versão feminina da Supertaça, o Benfica somou o terceiro título do seus historial ao bater o GDESSA Barreiro por 61-54, também em Sines, numa partida em que os encarnados lideraram desde o terceiro minuto, mas chegou a estar em risco.

O Benfica chegou ao intervalo a vencer por 28-19 e continuou a crescer na segunda parte, chegando estado a vencer por 13 pontos de vantagem (34-23), aos 23 minutos, mas um parcial de 14-7 na parte final do terceiro período permitiu à equipa do Barreiro reentrar na discussão do encontro, com 39-35 favorável às encarnadas à entrada para o último período.

A recuperação da equipa da margem sul do Tejo prosseguiu no último período e a desvantagem chegou a ser de apenas dois pontos (42-40), mas um parcial de 10-2 para as encarnadas voltou a colocar o clube da Luz no controlo das operações (52-42) e o triunfo não voltou a estar em risco até ao marcador final (61-54).