Noite infeliz para as equipas de basquetebol do Sporting e do Benfica que partilham o Grupo K da Taça da Europa, com os dois emblemas de Lisboa a perderem, em casa, na segunda ronda.

O Sporting, que tinha vencido os polacos no primeiro jogo, perdeu agora, no Pavilhão João Rocha, com os romenos do CSM Oradea por 83-77. A equipa romena entrou melhor na partida e, apesar da boa réplica dos leões, chegou ao intervalo com uma vantagem de dez pontos (24-20 e 25-19).

Os leões ainda reagiram no terceiro período (23-11), mas não conseguiram evitar o desaire, já que o CSM Oradea voltou a superiorizar-se no último período (23-15) e reclamou os dois pontos, tal como já tinha feito contra o Benfica, passando a liderar o Grupo K com quatro pontos, resultantes de duas vitórias nas duas primeiras rondas desta fase.

Já o Sporting segue no segundo lugar com três pontos, tantos como os polacos do Trefl Sopot que, também esta quarta-feira, foram à Luz vencer por 79-67.

Classificação do Grupo K: CSM Oradea, 4 pontos; Sporting e Trefl Sopot, 3; Benfica, 2.