Sortes diferentes para as equipas portuguesas na Taça Europa de basquetebol. O FC Porto venceu, em casa, os belgas do Limburgo por 80-61, enquanto o Sporting regressa da Polónia com uma derrota pesada diante do Anwil Wloclawek (63-93), nos jogos da terceira jornada da fase de grupos.

Começamos pelo Dragão Arena que permitiu ao FC Porto destacar-se no segundo lugar do Grupo I, com cinco pontos.

O primeiro período foi equilibrado e com um registo de apenas 23 pontos (12-11), mas no segundo quarto, a formação portuguesa começou a ganhar margem no marcador (23-16), chegando já ao intervalo com uma vantagem de oito pontos (35-27).

O terceiro período voltou a ser equilibrado (20-19), mas os azuis-e-brancos voltaram a alargar a vantagem no quarto e último período (25-15), garantindo uma vitória folgada frente ao líder da liga belga.

Devyn Marble (18 pontos), Miguel Queiroz (14), Toney Douglas (11) e Xeyrus Williams (10) foram os homens em destaque na equipa de Fernando Sá esta noite.

O FC Porto segue, assim, no segundo posto do Grupo I, agora com cinco pontos, apenas menos um do que o líder PAOK, mas mais um do que o Limburgo, que é terceiro, e mais dois do que os húngaros do Szolnoki Olaj, quarto e último classificado.

Leões consentem terceiro desaire na Polónia

Entretanto, na Polónia, Sporting foi cilindrado pelo Anwil Wloclawek, na terceira jornada do Grupo D, averbando o terceiro desaire em quatro jogos nesta competição.

Os leões foram completamente afastados de discutir o resultado desde cedo, chegando, a certa altura, a estar em desvantagem por 33 pontos.

Com uma eficácia no lançamento abaixo dos 35 por cento, a formação de Lisboa esteve muitos furos abaixo do que pode fazer e entrou a perder 15-2, nunca reentrando numa partida em que Reggie Johnson Jr foi o melhor marcador, com 19 pontos (mais três ressaltos e uma assistência).

A equipa portuguesa, que ao intervalo perdia 49-32, viu os polacos espalharem a fortuna na hora de atirar ao cesto, com quatro jogadores a acabarem com mais de 10 pontos.

Nas contas do Grupo D, o Sporting caiu para o terceiro lugar, com cinco pontos. O Sassari ocupa o primeiro lugar, com seis, seguido do Wloclawek, com cinco, somando ambos três jogos, menos um do que os leões, enquanto o Dnipro, que também soma cinco pontos.