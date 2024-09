A equipa de basquetebol do Sporting empatou esta terça-feira, na Bélgica, com o Spirou Basket (69-69), na primeira mão da fase de qualificação para a Taça Europa, permitindo a igualdade dos belgas depois de ter estado em vantagem durante quase todo o jogo.

Os leões entraram fortes no encontro e, apesar da boa oposição da formação da casa, conseguiram fechar o primeiro período com quatro pontos de avanço (18-22) e estenderam o controlo no marcador durante o segundo período (15-18), para um total de sete pontos de vantagem ao intervalo (33-40).

Já o terceiro período, novamente marcado pelo equilíbrio, fechou igualado em 18-18, mas foi no último quarto que o Spirou Basket conseguiu recuperar (18-11) e forçar o empate no encontro, alcançado nos últimos instantes do jogo.

O base norte-americano Reginald Johnson esteve em especial destaque na equipa lisboeta, com 16 pontos, três ressaltos e duas assistências, enquanto que nos belgas se destacaram o búlgaro Minchev (15 pontos, 10 ressaltos e uma assistência) e o neerlandês Willem Brandwijk (13 pontos, oito ressaltos e duas assistências).

A segunda mão está marcada para a próxima sexta-feira, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.