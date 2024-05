A equipa de basquetebol do FC Porto garantiu esta sexta-feira a qualificação para a meia-final da Taça Hugo dos Santos, ao bater a Ovarense por 82-67. Pinto da Costa esteve nas bancadas do Pavilhão Multiusos de Gondomar a assistir a mais um jogo do clube, antes de passar o testemunho a André Villas-Boas na próxima terça-feira.

A equipa comandada por Fernando Sá tinha ficado no segundo lugar do Grupo B, atrás do Sporting, que garantiu a qualificação direta para as meias-finais, e, com a vitória desta sexta-feira, marcou, agora, encontro com a Oliveirense, a vencedora do Grupo A.

No outro play-off de acesso às meias-finais, marcado para as 21h30, Benfica e Imortal vão lutar pela última vaga da final four, sabendo, à partida, que, no sábado, irão defrontar o Sporting na disputa por uma das vagas da final que está marcada para domingo (16h30).

Calendário da Taça Hugo dos Santos

Play-off de acesso às meias-finais (sexta-feira):

Jogo 1: FC Porto – Ovarense, 82-67

Jogo 2: Benfica – Imortal, 21:30

Meias-finais (sábado):

Jogo 3: Oliveirense – FC Porto, 15:00

Jogo 4: Sporting - Vencedor Jogo 2, 18:00

Final (domingo):

Vencedor do jogo 3 - vencedor do jogo 4, 16:30