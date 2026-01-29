Ao vencer, no Algarve, o Imortal por 88-74, o Sporting isolou-se na liderança do Grupo B da fase inicial da Taça Hugo dos Santos, em basquetebol.

Os leões abriram a terceira jornada com um triunfo difícil, para o qual o terceiro período foi decisivo, ao conseguirem um parcial de 27-15. Francisco Amarante (14 pontos e sete ressaltos) e Brandon Johns (15 pontos) brilharam nos verde e brancos, mas o MVP do jogo foi Niels Lane, do Imortal, que fechou a partida com 18 pontos e sete ressaltos.

Também para o Grupo B, o FC Porto “atropelou” o vizinho Vasco da Gama (122-63), dando uma resposta forte à derrota sofrida frente ao mesmo rival, no último fim de semana, para a fase regular da Liga.

Neste autêntico festival de pontos, o dragão Vladyslav Voytso destacou-se com 22 pontos e nove ressaltos, tendo ficado às portas do duplo-duplo.

Esta foi a primeira vitória dos portistas na atual edição da Taça Hugo dos Santos, na qual ocupam o quarto lugar no Grupo B. No segundo posto segue o Queluz, que esta quarta-feira derrotou o Galitos por 110-98, pese embora a excelente exibição de Teotónio Dó (27 pontos e sete ressaltos) na equipa do Barreiro.

Já no Grupo A, a campeã em título, Oliveirense, ganhou, em Guimarães, ao Vitória por 86-81, estreando-se a vencer na prova. Jimmy Boeheim (Oliveirense) foi o melhor em campo, acumulando 19 pontos, oito assistências e três assistências.

A terceira jornada da Taça Hugo dos Santos só ficará concluída em fevereiro, quando se jogarem os encontros Sp. Braga-Esgueira (7 de fevereiro, 15h00) e Benfica-Ovarense (20 de fevereiro, 19:00).

De recordar que os vencedores de cada grupo avançam para as meias-finais da prova, enquanto os segundos e terceiros classificados de ambas as séries vão disputar a ronda de qualificação.

Classificação:

Grupo A:

1.º Benfica, 2 jogos, 4 pontos

2.º Sp. Braga, 2 jogos, 4 pontos

3.º Oliveirense, 3 jogos, 4 pontos

4.º Vitória, 3 jogos, 4 pontos

5.º Ovarense, 2 jogos, 3 pontos

6.º Esgueira, 2 jogos, 2 pontos

Grupo B:

1.º Sporting, 3 jogos, 6 pontos

2.º Queluz, 3 jogos, 5 pontos

3.º Imortal, 3 jogos, 5 pontos

4.º FC Porto, 3 jogos, 4 pontos

5.º Galitos, 3 jogos, 4 pontos

6.º Vasco da Gama, 3 jogos, 3 pontos