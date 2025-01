Ticha Penicheiro alcança mais um marco na carreira e, aos 50 anos, passa a integrar o FIBA Hall of Fame na Classe de 2025, consagrando-se a primeira atleta nacional a receber a distinção.

O Hall of Fame da FIBA distingue, anualmente, as melhores carreiras no Basquetebol, sendo a ex-basquetebolista, um dos rostos que compõem a lista de 2025.

Com uma carreira ímpar, «Ticha», natural da Figueira da Foz, realizou 15 épocas na WNBA, destacando-se pelas sete vezes líder de assistências no campeonato e pela conquista do campeonato, em 2005 ao serviço dos Sacramento Monarchs.

Para além disso, a atleta portuguesa integrou quatro jogos All-Star, duas All-WNBA First Team e, por uma vez, All- Defensive First Team.

Em 2016, a atleta portuguesa foi uma das escolhidas para integrar o lote das vinte melhores atletas da história da WNBA.

A portuguesa, em conjunto com os distinguidos, será homenageada numa cerimónia a realizar no dia 17 de maio, por ocasião do congresso do organismo, no Bahrain.