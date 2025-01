Stephen Curry, estrela dos Golden State Warriors, continua a impressionar aos 36 anos, no 16.º ano de carreira na NBA.

Apesar da derrota por 104–101 contra os Toronto Raptors na última segunda-feira, Curry anotou 26 pontos e subiu ao 28.º lugar na lista dos maiores marcadores da história da NBA, ultrapassando Allen Iverson.

Depois do jogo, o treinador dos Raptors, Darko Rajaković, elogiou Curry e fez um comentário bem-humorado sobre o impacto do jogador na liga e como planeia lidar com o dia da sua reforma.

«É um privilégio para todos nós vivermos numa era em que Curry está a jogar. Acabei de dizer à minha equipa técnica que jogo contra ele há muito, muito tempo. Mal posso esperar que ele se reforme. Vou me embebedar nessa noite, prometo isso. Vou celebrar.»

