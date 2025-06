Já são conhecidas as escolhidas que vão marcar a história do basquetebol feminino nacional. A Federação Portuguesa de Basquetebol [FPB] anunciou este domingo as 12 convocadas pelo Selecionador, Ricardo Vasconcelos, para o Campeonato da Europa [Eurobasket] deste ano.

Dos 16 nomes que fizeram parte da preparação para a competição, Maria Kostourkova já tinha sido dispensada por lesão à qual se juntaram três atletas que não fazem parte da convocatória final: Raquel Laneiro [Arxil, Espanha], Inês Ramos [CP Esgueira, Portugal] e Simone Costa [Girolive Panthers Osnabruck, Alemanha]

Neste que será o primeiro Europeu para Portugal no basquetebol feminino, a formação lusa integra o Grupo C, com sede em Brno (Chéquia), e vai defrontar as seleções da Bélgica [19 de junho], Chéquia [20 de junho] e Montenegro [22 de junho]. A partida para Brno está marcada para esta segunda-feira, dia 16 de junho.

Confira aqui as 12 convocadas de Portugal para o Eurobasket 2025:

Carolina Rodrigues - BCF Elfic Fribourg Basket (Suíça)

Carolina Cruz - Polisportiva Galli (Itália)

Inês Viana - Benfica (Portugal)

Joana Soeiro - Recoletas Zamora (Espanha)

Josephine Filipe - Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura (Espanha)

Laura Ferreira - Basket Club La Tronche Meylan (França)

Lavínia Silva - Oaklands Wolves (Reino Unido)

Maianca Umabano - GDESSA (Portugal)

Márcia da Costa - Royal Castors Braine (Bélgica)

Maria João Correia - Azul Marino Mallorca Palma (Espanha)

Mariana Silva - Benfica (Portugal)

Sofia da Silva - Azul Marino Mallorca Palma (Espanha)