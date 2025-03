Antes do duelo decisivo com o Friburgo nos “quartos” da Taça Europa, os adeptos do PAOK surpreenderam os suíços e a equipa de arbitragem. Ao soar o apito do árbitro Lorenzo Baldini, centenas de papéis voaram na direção do campo, impedindo o arranque do jogo. Seguiram-se cânticos e muita festa.

Numa campanha europeia abaixo das expectativas – depois de falharem a qualificação para a Liga dos Campeões – o PAOK aponta à conquista da Taça Europa. Numa fase inicial deste caminho, os gregos defrontaram o FC Porto na primeira fase de grupos, perdendo na Invicta (99-64) e vencendo em casa (89-70).

Na segunda fase de grupos, o PAOK levou a melhor sobre os romenos do Oradea, onde atua o internacional português Travante Williams, ex-Sporting e Oliveirense.

De recordar que o FC Porto caiu nesta fase, sendo superado pelos turcos do Tofas e pelos espanhóis do Zaragoza.

Ora, depois de um raro empate no primeiro jogo (82-82), PAOK e Friburgo decidem quem atinge as meias-finais.

Quanto à Liga da Grécia, o PAOK – que não conquista a prova desde 1992 – é sexto, a 11 pontos do líder e campeão em título, o Panathinaikos.