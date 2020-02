Os Milwaukee Bucks tornaram-se, neste domingo, a equipa mais rápida de sempre a qualificar-se para os «playoffs» da NBA.

Os Bucks beneficiaram da derrota dos Washington Wizards frente aos Chicago Bulls e apuraram-se para a fase seguinte após 56 jogos. Com a derrota da equipa de Washington, os líderes da Conferência Este, que contam com 48 vitórias e oito derrotas, já não podem ficar abaixo do oitavo lugar, o último que dá acesso às eliminatórias.

A formação de Milwaukee superou, desta forma, o recorde alcançado pelos Golden State Warriors em 2016 e renovado em 2017, quando se apuraram após 58 partidas da fase regular, que é composta por 82 encontros.

De recordar que os Bucks sagraram-se campeões da NBA em 1971, numa equipa de que faziam parte nomes como Kareem Abdul Jabbar e Oscar Robertson, lendas da modalidade.