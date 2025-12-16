Basquetebol
VÍDEO: Celtics somam nova derrota com jogo discreto de Neemias
Poste luso assina seis pontos e sete ressaltos no desaire por 112-105 com os Detroit Pistons
Os Boston Celtics somaram a segunda derrota consecutiva, desta feita diante dos Detroit Pistons (112-105), num jogo algo discreto de Neemias Queta, que terminou com seis pontos e sete ressaltos.
A jogar em casa, a turma de Boston teve uma boa entrada no encontro e chegou ao intervalo com uma vantagem curta de quatro pontos. Desta forma, os Pistons conseguiram passar para a frente do marcador no terceiro período, muito graças ao «duplo duplo» de Cade Cunningham, com 32 pontos e dez assistências.
Esta derrota deixa os Celtics no quarto lugar da Conferência Este, com 15 vitórias e 11 derrotas e bem longe dos Pistons, que estão na liderança com apenas cinco desaires em 26 jogos.
Veja aqui um dos pontos de Neemias Queta:
