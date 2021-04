Depois de um jogo apagado frente aos Washington Wizards, Stephen Curry parecia estar a repetir a dose frente aos Denver Nuggets, mas, ao longo do encontro, voltou ao «normal» e acabou por ser o principal destaque da vitória dos Golden State Warriors por 118-97.

Curry marcou 32 pontos, Draymond Green fez 19 assistências e 12 ressaltos, no primeiro jogo em que os Warriors jogaram perante os seus adeptos desde o início da pandemia.

Michael Porter Jr. anotou 26 pontos para os Nuggets e Nikola Jokic marcou 19.

Noutro jogo do dia, com emoção até ao final, os Memphis Grizzlies venceram os Portland Trail Blazers por 130-128. Ja Morant, com 33 pontos e 13 assistências, foi a estrela da noite, com Dillon Brooks a ajudar com 25 pontos e Jaren Jackson com 23.

Nos Blazers, Damian Lillard, com 27 pontos, e Jusuf Nurkic, 26 pontos e 17 ressaltos, foram os destaques.

Os Atlanta Hawks derrotaram os Miami Heat por 118-103, numa noite em que 51 dos pontos foram marcados por jogadores que vieram do banco.

Bogdan Bogdanovic foi o melhor marcador dos Hawks, com 21 pontos e oito assistências. Kendrick Nunn, marcou também 21 pontos.

Outros resultados:

Nets-Celtics, 109-104

Hornets-Cavs, 108-102

Clippers-Rockets, 109-104

Wizards-Thunder, 129-109