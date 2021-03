James Harden assinou 25 pontos e 17 assistências (igualou o máximo de carreira num jogo) para embalar os Brooklyn Nets à vitória na deslocação aos Portland Trail Blazers, por 116-112, em jogo da fase regular da liga norte-americana de basquetebol (NBA), na última noite.

Num dos outros jogos, o sérvio Nikola Jokic evidenciou-se na vitória dos Denver Nuggets no Amway Center, em Orlando, sobre os Orlando Magic, ao assinar um triplo-duplo: 28 pontos, 15 ressaltos e dez assistências.

Com Brandon Ingram (37 pontos) e Zion Williamson (27 pontos) em destaque, os New Orleans Pelicans impuseram a terceira derrota consecutiva aos campeões Los Angeles Lakers (128-111), privados do lesionado LeBron James.

Resultados da última noite:

Orlando Magic-Denver Nuggets, 99-110

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers, 128-111

New York Knicks-Washington Wizards, 131-113

Miami Heat-Phoenix Suns, 100-110

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers, 98-108

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets, 112-116

O resumo do Blazers-Nets:

O resumo do Nuggets-Magic: