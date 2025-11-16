Neemias Queta exibiu-se a um muito bom nível na vitória dos Boston Celtics frente aos Los Angeles Clippers, por 121-118, para a fase regular da NBA.

O poste português ficou às portas do duplo-duplo, ao ter somado 14 pontos, nove ressaltos e três assistências, em 33:27 minutos, um novo recorde pessoal de utilização num jogo da Liga norte-americana de basquetebol.

Neemias também fixou um novo máximo pessoal de lançamentos tentados em partidas da NBA. Foram 16, dos quais converteu sete (44 por cento de eficácia).

Os Celtics passaram grande parte do encontro na frente ao marcador (chegaram a ter 24 pontos à maior (79-55) no terceiro período), mas entraram no derradeiro parcial a ganhar por apenas cinco pontos (90-85).

James Harden foi o jogador em maior destaque nos Clippers (37 pontos, oito assistências e sete ressaltos), mas falhou por muito pouco, sob o soar da buzina, o triplo que levaria o jogo para prolongamento.

Apesar do seu esforço, o MVP do encontro foi Jaylen Brown, dos Celtics, com 33 pontos, 12 ressaltos e três assistências.

Os Boston Celtics somaram a segunda vitória consecutiva na fase regular da NBA e chegaram aos sete triunfos, em 14 jogos, na Conferência Este. Os Clippers, por seu turno, perderam pela nona vez, em 13 partidas.

Na madrugada do dia 19 de novembro (00:30), os Celtics visitam o pavilhão dos Brooklyn Nets. O duelo repete-se três dias depois (00:30), mas em Boston.