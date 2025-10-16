Os Boston Celtics receberam e venceram os Toronto Raptors, por 110-108, em mais um jogo de pré-temporada da NBA.

Neemias Queta somou praticamente 21 minutos durante todo o encontro, tendo terminado com um registo de oito pontos, duas assistências e 12 ressaltos, mais do que qualquer outro jogador da equipa. Ainda assim, a figura do jogo acabou por ser Derrick White, com 33 pontos e nove ressaltos, sendo que do outro lado, na formação de Toronto, Brandon Ingram conseguiu um «duplo duplo», de 20 pontos e dez ressaltos.

Esta é a terceira vitória em quatro jogos para os Celtics nesta fase inicial da época, sendo que a NBA arranca, de forma oficial para a equipa de Boston, na próxima quinta-feira, com a receção aos Philadelphia 76ers.

Assista aqui a alguns momentos de Neemias Queta: