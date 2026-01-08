A série de vitórias do Boston Celtics chegou ao fim na noite de quinta-feira, com a derrota caseira frente aos Denver Nuggets, por 114-110, num jogo disputado até aos últimos segundos e marcado por uma grande exibição de Neemias Queta nos ressaltos.

Apesar do desaire, o internacional português foi um dos destaques da equipa de Boston ao registar 20 ressaltos, máximo da carreira na NBA, dez deles ofensivos, juntando ainda seis pontos.

Sem Jayson Tatum do lado dos Celtics e Nikola Jokic do lado dos Nuggets, o encontro foi equilibrado do início ao fim, com 26 mudanças de liderança no marcador. Os Celtics chegaram ao último período na frente, mas um parcial de 14-0 a meio do quarto decisivo acabou por ser determinante para o triunfo da equipa de Denver.

Peyton Watson foi a grande figura dos Nuggets, com 30 pontos, incluindo seis cestos convertidos em sete tentativas nos lançamentos de três pontos, enquanto Jamal Murray assinou uma exibição completa, com 22 pontos, 17 assistências (recorde pessoal) e oito ressaltos. Denver foi claramente mais eficaz de fora do perímetro, convertendo 20 triplos, contra 15 dos Celtics.

Do lado de Boston, Jaylen Brown foi o melhor marcador do jogo, com 33 pontos e sete ressaltos, embora os sete turnovers tenham pesado no desfecho. A equipa ainda reduziu a desvantagem para três pontos nos segundos finais, mas já sem tempo para consumar a reviravolta.

Veja aqui o resumo do encontro: