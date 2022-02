No dia em que tropas russas invadiram a Ucrânia e várias cidades ucranianas foram bombardeadas pela Rússia, a seleção de basquetebol da Ucrânia teve de entrar em campo para defrontar a Espanha, em jogo de apuramento para o Mundial de basquetebol.

Cientes da delicadeza do momento para os atletas adversários, os adeptos presentes no pavilhão de Córdoba apoiaram os adversários em vários momentos da partida e, no final, brindaram-nos com uma ovação de pé pelo esforço feito por homens vivem um dos momentos mais sensíveis das suas vidas.

Segundo relatos dos jornalistas presentes, os jogadores ucranianos deixaram mesmo o campo em lágrimas perante a homenagem do público espanhol.