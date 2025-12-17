O Sporting perdeu (70-62) na receção aos gregos do PAOK para a segunda jornada da segunda fase da Taça Europa. Esta é a segunda derrota seguida nesta fase da competição, já depois do arranque em falso em Bilbau.

Os leões tiveram uma boa entrada e até venciam ao fim do primeiro período (21-15). A formação grega subiu o nível no segundo quarto mas era mesmo a equipa lusa quem vencia ao intervalo (36-35).

Um terceiro período muito superior dos gregos ditou o ritmo do jogo. O Sporting ainda tentou discutir o resultado, mas acabou mesmo por ser derrotado no pavilhão João Rocha (70-62).

O base norte-americano Breein Tyree, do PAOK, com 17 pontos, três assistências e três ressaltos foi o destaque da partida. Pelo Sporting Brandon Johns Junior foi o mais inconformado com 14 pontos, sete ressaltos e três assistências.

Com esta derrota, o Sporting está no terceiro lugar do grupo com dois pontos. O PAOK, finalista vencido da última edição, e o Bilbau Basket, campeão em título, dividem a liderança do grupo M, ambos com quatro pontos conquistados com duas vitórias em dois jogos.