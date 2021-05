Udonis Haslem e Dwight Howard protagonizaram um momento tenso no duelo desta quinta-feira à noite entre os Miami Heat e os Philadelphia 76ers.

Haslem, poste de 41 anos dos Heat, perdeu as estribeiras durante um desaguisado com Howard e acabou por meter literalmente a mão na cara do adersário.

Udonis Haslem cumpria o jogo de estreia nesta temporada, acabou expulso e ficou em campo apenas 2 minutos e 40 segundos, tempo no qual ainda anotou 4 pontos que contribuíram para a vitória dos finalistas da edição transata da NBA por 106-94 sobre uma das equipas em melhor forma, mas que teve um Joel Embiid a regressar de doença e ainda muitos furos abaixo do habitual.