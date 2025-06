O Vasco da Gama terminou o jejum que durava há 20 anos e, na tarde deste domingo, selou o regresso à Liga. No terceiro e derradeiro “round” da final dos play-offs, o emblema vascaíno voltou a triunfar sobre o CB Queluz, por 100-79 (27-18, 20-21, 30-17 e 23-23). Assim, a final terminou em 2-1.

No pavilhão do Parque das Camélias – no Porto – a romaria foi de tal ordem que dezenas de adeptos assistiram à partida em pé. A estrela foi o inevitável canadiano Akoi Yuot, que aplicou 32 pontos.

Depois de 1958, 1962 e 1994, o Vasco da Gama voltou a conquistar a II Liga. De recordar que este histórico emblema tem um palmarés recheado com Liga (1942, 1948 e 1951) e Taça de Portugal (1948).

Nesta edição da II Liga, o Sp. Braga garantiu a promoção na fase de subida a Norte, antes dos play-offs. Mas, nas eliminatórias, os minhotos caíram perante CB Queluz, líder a Sul – que há um ano subiu da 3.ª divisão.

Em suma, da Liga caíram os madeirenses da Galomar e o Desp. Póvoa, rendidos por Sp. Braga e Vasco da Gama.