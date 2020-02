O FC Porto anunciou a contratação de Rawle Alkins, exteemo de 22 anos ex-Chicago Bulls, que na época passada representou o histórico da NBA.

Antes de chegar ao melhor campeonato do mundo, Alkins brilhou na Universidade do Arizona, como se pode ver no vídeo abaixo.

Já ao serviço dos Bulls, o extremo não jogou tanto tempo quanto desejaria, mas deixou bons indicadores quando foi chamado para dentro de campo.