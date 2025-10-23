Neemias Queta é a grande ausência da pré-convocatória da Seleção portuguesa de basquetebol para os dois primeiros jogos de qualificação para o Mundial de 2027.

O poste dos Boston Celtics, que iniciou a época da NBA como titular, não poderá representar Portugal devido às regras que impedem os jogadores da liga norte-americana de participarem em compromissos internacionais durante a temporada.

Além de Queta, o selecionador Mário Gomes também não poderá contar com o capitão Miguel Queiroz, lesionado no ombro esquerdo no recente clássico entre FC Porto e Sporting, no dia 18 de outubro.

Portugal vai disputar os primeiros encontros do Grupo B de qualificação, frente a Montenegro, em Podgorica (27 de novembro), e à Grécia, em Matosinhos (30 de novembro).

Em relação à equipa que que marcou presença no EuroBasket 2025, onde Portugal caiu apenas perante a Alemanha nos «oitavos», não há mais baixas a registar. Pelo contrário, regressam Anthony da Silva e Gonçalo Delgado, após lesão, e Ricardo Monteiro, que tinha ficado de fora da lista final para o Europeu.

Entre as novidades, surgem António Lucas (Ovarense) e Rui Palhares (Sporting), enquanto André Cruz (Sporting) continua a recuperar de lesão e Rúben Prey (St. John's Red Storm) mantém-se de fora por jogar no basquetebol universitário dos EUA.

O grupo dos linces é então composto por Montenegro, Grécia e Roménia, sendo que a seleção lusa necessita de terminar nos três primeiros lugares para seguir em frente na corrida ao Mundial, que se realiza no Qatar, entre 27 de agosto e 12 de setembro de 2027.

Veja aqui a lista dos 22 pré-convocados:

Bases: Anthony da Silva (Évreux, Fra), António Lucas (Ovarense), Diogo Gameiro (Benfica), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (Sporting), Gustavo Teixeira (Ovarense), Miguel Correia (Sporting), Pedro Bastos (Vitória de Guimarães), Rafael Lisboa (Ourense, Esp) e Sérgio Silva (Lusitânia).

Extremos: Diogo Araújo (Oliveirense), Diogo Brito (Obradoiro, Esp), Nuno Sá (Palmer BM, Esp), Rodrigo Soeiro (Ovarense), Travante Williams (Le Mans, Fra) e Vladyslav Voytso (FC Porto).

Postes: Cândido Sá (Sporting de Braga), Daniel Relvão (Benfica), Gonçalo Delgado (FC Porto), Ricardo Monteiro (Sporting de Braga), Rui Palhares (Sporting) e Sasa Borovnjak (BC Timisoara, Rom).