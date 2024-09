Derrick Rose anunciou esta quinta-feira que vai terminar a carreira de basquetebolista, aos 35 anos.

«O meu próximo capítulo é sobre perseguir os meus sonhos e partilhar o meu crescimento», afirmou, ao The Athletic.

Draftado pelos Chicago Bulls em 2008, na primeira posição, o base cedo teve impacto na NBA e tornou-se uma das estrelas da competição. Em 2010/11, tornou-se no jogador mais novo de sempre a ser eleito MVP na história da liga norte-americana de basquetebol.

Em 2012, no entanto, sofreu uma lesão grave no joelho e nunca mais conseguiu atingir o mesmo nível que além do prémio de MVP já lhe tinham garantido um prémio de Rookie do ano e três presenças nas equipas All-NBA.

Na época passada, Rose fez 24 jogos pelos Memphis Grizzlies, com oito pontos, 3,2 assistências e 1,9 ressaltos de média por jogo. Ao longo da carreira, representou ainda os New York Knicks, os Cleveland Cavaliers, os Minnesota Timberwolves e os Detroit Pistons.