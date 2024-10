Mais uma vez, os Los Angeles Lakers somam uma vitória. Desta vez diante dos Phoenix Suns, em casa, na noite desta sexta-feira, por 123-116. Assim sendo, conseguem o primeiro arranque na Liga norte-americana de basquetebol (NBA) com dois triunfos desde 2010/11.

Curiosamente, a formação californiana chegou a estar em desvantagem por 22 pontos no segundo período. Ao intervalo, perdia por 52-61. Mas numa grande demonstração de resiliência, virou o jogo no terceiro parcial (87-85) e consolidou o triunfo no quarto.

Anthony Davis, com 35 pontos, oito ressaltos e quatro assistências foi o melhor elemento. Na formação da casa, destaque ainda para os 26 pontos de Austin Reeves e os 21 pontos de LeBron James, 17 dos quais na segunda parte, enquanto os Suns foram liderados por 30 de Kevin Durant e 23 de Devin Booker.

Nos outros jogos da ronda de sexta-feira, destaque para o triunfo dos Chicago Bulls no reduto dos Milwaukee Bucks por 133-122, com 35 pontos de Coby White, 25 de Zach LaVine e 22 e 10 ressaltos do montenegrino Nikola Vucevic.