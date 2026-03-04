LeBron James está muito perto de bater mais um recorde verdadeiramente estratosférico na NBA e tudo o que precisa são... três cestos.

Com diversos registos históricos no currículo, o jogador dos LA Lakers pode superar o registo de Kareem Abdul-Jabbar, que há 37 anos estabeleceu o máximo de 15.837 cestos convertidos. Ora, LeBron só precisa de três para superar este número e pode consegui-lo já na madrugada de sexta-feira, diante dos Denver Nuggets.

Até ao momento, o norte-americano de 41 anos conseguiu converter um total de 15.835 cestos, com uma média de 9,8 por jogo.

Recorde-se que no passado dia 13 de fevereiro, LeBron James tornou-se o mais velho jogador de sempre a conseguir um «triplo-duplo» na NBA, com 41 anos e 45 dias.