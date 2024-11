Depois de ter estado em evidência na vitória dos Boston Celtics em casa dos Charlotte Hornets, Neemias Queta voltou a atuar diante da mesma equipa em mais um triunfo dos campeões na NBA sobre os Hornets, agora por 113-103.

O poste português esteve em campo 15 minutos e anotou 4 pontos, três ressaltos defensivos e uma assistência, numa noite em que Jason Tatum fez 29 pontos e Payton Prichard converteu seis dos 12 triplos tentados. Do lado da equipa da casa, a inspiração de LaMelo Ball (36 pontos) de nada valeu.

Os Celtics são a segunda equipa com melhor registo a Este, agora com seis vitórias e uma derrota, onde os Cleveland Cavaliers seguem invencíveis com sete triunfos, depois de terem vencido fora os Milwaukee Bucks por 114-113.