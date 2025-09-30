INCRÍVEL: Wembanyama continua a crescer e já mede 2,24 metros
Basquetebolista francês está recuperado de lesão e mostra-se confiante numa boa época na NBA
No basquetebol, Victor Wembanyama é conhecido como Alien e Unicórnio pela invulgar combinação de atributos técnicos e físicos do seu jogo, e, em vistas as coisas, tudo em si parece vindo de um outro mundo.
Depois de ter recuperado de uma trombose venosa no ombro direito, que o levou a falhar a parte final da última época da NBA pelos San Antonio Spurs e o Campeonato da Europa pela França, o poste, de 21 anos, cresceu 1,25 centímetros no último verão, passando a medir uns impressionantes 2,24 metros.
Em declarações aos jornalistas, durante a apresentação oficial da equipa, Wemby mostrou-se confiante num regresso triunfal à competição.
«Ninguém treinou como eu no último verão. Fiz progressos incríveis, ganhei massa muscular e melhorei a minha forma física. O que mais quero, agora, é voltar a jogar», revelou o jogador.
Rotulado como um extremo/poste, Wembanyama é, apesar da sua elevada estatura, um jogador dotado tecnicamente, capaz de transportar a bola em drible de um lado ao outro do campo e igualmente veloz a fazê-lo. Terminou a última temporada com médias superiores a 24 pontos, três assistências e 11 ressaltos por jogo.
