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Há 59 min
VÍDEO: Caruso corta jogada de forma incrível e Thunder apuram-se para os playoffs
Base dos Oklahoma City Thunder protagoniza momento caricato na vitória sobre os Orlando Magic (113-108), que garante primeiro bilhete para a fase decisiva da NBA
DIM
Base dos Oklahoma City Thunder protagoniza momento caricato na vitória sobre os Orlando Magic (113-108), que garante primeiro bilhete para a fase decisiva da NBA
DIM
A madrugada desta quarta-feira foi de festa para os Oklahoma City Thunder, que garantiram a presença nos playoffs da NBA, após um triunfo sobre os Orlando Magic (113-108), mas o encontro ficou marcado por um lance caricato.
Quando um adversário seguia para o cesto, Alex Caruso impediu o cesto e os respetivos dois pontos para o conjunto de Orlando... com ajuda da própria sapatilha. O jogador tinha ficado descalço segundos antes, mas isso não o impediu de disputar a jogada.
Ainda assim, o esforço acabou por ser em vão, já que a equipa de arbitragem deu dois pontos ao adversário e penalizou Caruso com uma falta técnica.
Assista aqui ao momento:
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