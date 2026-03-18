A madrugada desta quarta-feira foi de festa para os Oklahoma City Thunder, que garantiram a presença nos playoffs da NBA, após um triunfo sobre os Orlando Magic (113-108), mas o encontro ficou marcado por um lance caricato.

Quando um adversário seguia para o cesto, Alex Caruso impediu o cesto e os respetivos dois pontos para o conjunto de Orlando... com ajuda da própria sapatilha. O jogador tinha ficado descalço segundos antes, mas isso não o impediu de disputar a jogada.

Ainda assim, o esforço acabou por ser em vão, já que a equipa de arbitragem deu dois pontos ao adversário e penalizou Caruso com uma falta técnica.

Assista aqui ao momento: